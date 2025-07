Selargius, un grosso incendio minaccia le case: alte fiamme alimentate dal forte vento, vigili e volontari in azione per domare il rogo. Si è sviluppato nella zona dell’osservatorio astronomico, ad andare in fumo sono soprattutto sterpaglie e bassa vegetazione. Il rogo è ben visibile anche dalla statale e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.