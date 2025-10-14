Selargius, miasmi provenienti dalla rete fognaria: “Allacci realizzati irregolarmente o sifoni malposizionati”, richiesto l’intervento di Abbanoa per ispezionare il sottosuolo.

Non una situazione nuova quella che affligge via Gramsi: da tempo i residenti lamentano odori persistenti e non gradevoli che, nonostante l’intervento dei tecnici, niente, o quasi, sembra essere stato risolto. Ieri è stata presentata la richiesta di un sopralluogo più approfondito da parte del consigliere Mario Tuveri che spiega: “Nella scorsa consiliatura ho chiesto che gli uffici comunali competenti si attivassero per risolvere il problema dei miasmi provenienti dalla rete fognaria pubblica realizzata nella via Gramsci; nonostante l’intervento degli uffici predetti, alcuni cittadini continuano a lamentarsi della presenza dei miasmi nella via Gramsci. Si rende necessaria, da parte del gestore Abbanoa, una ricognizione con videoispezioni della rete fognaria pubblica realizzata nella via Gramsci e nelle vie Milazzo, Calatafimi, Bezzecca, Firenze”.