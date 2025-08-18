“Questo libro è una dedica d’amore e un messaggio di coraggio e speranza per tutte le persone che affrontano sfide profonde nella propria vita”.

Ha deciso di partire per difendere l’Ucraina, i suoi ideali li ha voluti mettere in pratica ben sapendo del pericolo che correva, ma il giovane Manuel non ha esitato e ha lasciato la sua città, la sua famiglia per far parte dell’esercito.

Si è arruolato nella legione internazionale dell’Ucraina dove raccolgono volontari stranieri a fianco delle forze Ucraine, ma il 18 maggio, nei pressi di Nova Poltavka, dopo un conflitto è stato dichiarato missing in action (disperso in azione). La sua mamma, Vincenza, ha deciso di raccontare la storia di Manuel detto “Vespa”.

“Vincenza trasforma il dolore in parola, affidando alla scrittura il compito di custodire e tramandare il ricordo di suo figlio. Questo libro è una dedica d’amore e un messaggio di coraggio e speranza per tutte le persone che affrontano sfide profonde nella propria vita.

Dopo aver scritto questa storia, Vincenza sente che il suo cammino nella scrittura non si fermerà qui. Forse è Manuel stesso a spingerla, a sussurrare: “mamma, continua”. È così che immagina il futuro, con altri libri che porteranno ancora la sua voce, i suoi insegnamenti e il suo amore oltre le pagine”.