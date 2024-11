Selargius, gruppi di ragazzi creano disagi ai residenti in via Manin

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gruppi di ragazzi in via Manin, tra chiasso, musica alta e motorini a gran velocità creano disagi ai residenti: “Dalle 19 fino a notte inoltrata, si sentono anche urla e a una certa ora fa quasi paura passare sotto i portici”.

Una situazione che mette a dura prova i residenti, non mancano le segnalazioni alle istituzioni locali di competenza che giungono sul posto e intervengono per far calmare l’indole particolarmente vivace dei giovani che, rumorosamente, mettono in evidenza la loro presenza. Massima attenzione, quindi, per il quiete vivere di tutti, ma la voglia di trasgredire le semplici norme di una buona convivenza vengono spesso messe da parte e la musica ad alto volume e le evoluzioni con i motori riprendono, ancora una volta, sino alla successiva segnalazione da parte dei cittadini.