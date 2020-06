Fermato per un controllo a Selargius, salta fuori la droga: 19enne in manette

L’hanno visto mentre, a bordo della sua macchina, stava parcheggiando in via delle Gardenie a Selargius, e hanno deciso di controllarlo. I carabinieri della stazione di Selargius, però, si sono insospettiti sin da subito: il proprietario dell’auto, un diciannovenne, ha iniziato a manifestare troppo timore. In seguito a una perquisizione, nascosti sotto un sedile i militari hanno trovato circa trenta grammi di marijuana. In casa ne sono saltati fuori altri 150 grammi più due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane, con precedenti, è stato arrestato e, poi, riaccompagnato a casa in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale è stato disposto l’obbligo di presentazione in attesa della nuova udienza, prevista il prossimo venticinque giugno.