Selargius, campionati Italiani Assoluti FIDESM 2026: Salvatore Frau, 23 anni, si riconferma Campione Italiano Assoluto nel Solo Latin maschile 19/34 classe U, entrando ufficialmente a far parte del Club Azzurro 2025/2026 della Nazionale Italiana di Danza Sportiva.

Il 24 gennaio si sono svolti a Riccione i Campionati Italiani Assoluti 2026 FIDESM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale della danza sportiva.

Protagonisti della competizione sono stati gli allievi di Marika Impera: oltre Frau, ottimo risultato anche per Alice Casula, 21 anni, che conquista un prestigioso 8° posto, a un passo dalla finale, su ben 122 atlete nella categoria Solo Latin femminile 19/34 classe U.

Grande soddisfazione inoltre per Noemi Frau, 17 anni, che ottiene un eccellente 16° posto su 133 atlete nella categoria Solo Latin Youth femminile classe U, dimostrando grande determinazione e crescita tecnica.

Risultati importanti per gli atleti sardi, ottenuti in un contesto di altissimo livello tecnico e in una competizione di grande prestigio nazionale.

“Sono fiera e orgogliosa del lavoro che stiamo portando avanti – dichiara l’insegnante Marika Impera – e di poter rappresentare la Sardegna portando in alto il suo nome sia a livello nazionale che internazionale”.