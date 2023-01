Sciacalli in azione a Quartu: “Girano con la foto di nostro fratello morto e chiedono soldi”

Richieste di soldi per pagare le spese legate al seppellimento di un morto. Succede a Quatu, dove un gruppo di persone si sta approfittando del decesso di Antonio Serra, morto qualche giorno fa, per chiedere denaro in giro. L’uomo, però, è già stato seppellito. E sono gli stessi fratelli, con un post su Facebook, a lanciare l’allarme: “Oggi siamo stati informati che ci sono delle persone che stanno passando per le case con la fotografia di nostro fratello Antonio Serra chiedendo soldi per il seppellimento. Vi chiediamo cortesemente di non credere a queste persone, a nome di tutta la famiglia Serra vi chiediamo informazioni riguardo questi individui, ma soprattutto non date soldi, la famiglia si è già occupata di tutto per poter permettere ad Antonio di riposare in pace”. Il funerale dell’uomo si è svolto sabato, infatti. E nessuno dei parenti ha mai avanzato, sui social, richieste economiche o aperto raccolte fondi.

I truffatori si sono certo specializzati, visto che vanno in giro con tanto di foto del morto, probabilmente per rendersi più credibili agli occhi dei quartesi. Ma, utile ripeterlo, si tratta solo di truffatori che stanno speculando sul dolore di una famiglia.