Schianto frontale sul ponte di Sant’Antioco, muore un ingegnere: lacrime a Selargius per Alessandro Valdes

Si chiamava Alessandro Valdes, era nato a Carbonia 50 anni fa ma, da tempo, viveva e aveva il suo studio a Selargius, in una strada non distante dal centro del Comune alle porte del Cagliaritano. È lui la vittima del terribile incidente frontale avvenuto sul ponte di Sant’Antioco. Si è rivelato fatale un infarto improvviso mentre si trovava al volante della sua Audi Q3, con la quale è andato a sbattere contro una Citroen guidata da un turista 44enne di Torino, rimasto ferito in modo grave ma non in pericolo di vita. La vettura dell’ingegnere si è ribaltata, finendo vicinissima al guardrail. Quando è stato tirato fuori dalle lamiere era già morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. La vicenda è stata seguita prioritariamente dai carabinieri della compagnia di Carbonia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e accertato le dinamiche esatte dello schianto mortale.