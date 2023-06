Sardegna, altre 30 ore di allerta gialla: il maltempo non si ferma neanche nel weekend. Arriva un nuovo avviso della Protezione Civile: sarà allerta gialla nel Cagliaritano e in tutta la Sardegna dalle 14 di oggi alle 20 di sabato. Massima prudenza dunque negli spostamenti, potrebbe piovere ancora moltissimo in alcune zone dell’isola. Dopo una settimana già scandita dal brutto tempo, con gli allagamenti che hanno ferito il Nord Sardegna in primis, poi il Sulcis e in particolare Carbonia, e infine ieri le grandinate nell’hinterland cagliaritano. Chi in questo lunghissimo ponte della festa della Repubblica voleva andare al mare dovrà quantomeno aspettare, sperando nel bel tempo domenica.