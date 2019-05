Sant’Antioco, 50 euro al giorno di multa per chi non cura il verde nelle proprietà private

50 euro al giorno di sanzione amministrativa pecuniaria per chi non rispetta l’Ordinanza (N° 39 del 18/05/2019) “Sfrondamento siepi, manutenzione verde, decoro, pulizia e igiene nelle proprietà private – integrazione Ordinanza N° 17 del 08/03/2018”. Il Comune di Sant’Antioco rende noto a tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie o piazze, di provvedere entro il termine perentorio del 15 giugno 2019 allo sfrondamento delle siepi, al diserbo delle aree incolte, al taglio dei rami delle piante sui propri fondi che si spingono oltre il confine stradale e che sono di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade. L’Ordinanza, inoltre, impone la pulizia e, qualora fosse necessario, la disinfestazione delle aree.

Coloro i quali dovessero violare la presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 euro giornaliere, in base all’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 17 della L. 689/1981.