Sanluri piange il webmaster Ignazio Grecu, morto a 50 anni: “Ha sorriso sino all’ultimo”

Sanluri – Lutto in città, si è spento a 50 anni Ignazio Grecu, il ricordo del sindaco Urpi: “Oggi Sanluri perde una bella persona, Ignazio, un buono, uno che aveva un sorriso contagioso in ogni circostanza, anche nella malattia che lo ha colpito troppo giovane. Sono dispiaciuto perché mancherà non solo alla sua famiglia e ai suoi amici fraterni di sempre, ma perché in realtà mancherà un po’ a tutti davvero”. Era papà di due bambini, sposato, realizzava siti web e viveva a Olbia con la sua famiglia. La sua scomparsa ha destato profondo dolore in città, tutti lo conoscevano sebbene abitasse dall’altra parte dell’Isola. “Un giovane corretto, intelligente, educato e sempre gentile con tutti”, conclude Urpi. Il funerale si terrà domani, giovedì 23 novembre nella chiesa di San Michele Arcangelo di Olbia: Grecu sarà poi sepolto nel cimitero comunale di Sanluri.