Sanluri, passeggiata tra i reperti archeologici per una giornata di conoscenza e consapevolezza

Un territorio che regala tanto, non solo immense distese dove camminare all’aria aperta e in mezzo alla natura, bensì un patrimonio storico e culturale di particolare valore: quello che emerge dal sottosuolo, ed è visibile a tutti, è solo una minima parte di ciò che è custodito e ancora nascosto. Un sopralluogo, dunque, è quello organizzato dal comitato che lotta per difendere il luogo: domenica 21, alle 9, 30, il raduno presso la chiesetta campestre di Santu Antiogu Becciu “per una passeggiata alla scoperta del nostro territorio, purtroppo minacciato dalla speculazione energetica. Parteciperanno esperti che ci accompagneranno alla scoperta dei reperti archeologici e delle ricchezze naturali presenti nei territori intorno a Sanluri: insieme scopriremo la bellezza, l’identità ed il valore del nostro paesaggio”. Un’unica raccomandazione, quella di indossare scarpe comode e di portare il pranzo al sacco. L’iniziativa è stata accolta con successo e tra i partecipanti c’è anche chi ha proposto di portare guanti e sacchi per ripulire dagli eventuali rifiuti. Una giornata all’insegna della tutela del territorio a 360°, insomma, una battaglia incessante e che dimostra l’affetto di un popolo nei confronti della sua terra. Parteciperanno: Raffaele Sestu, Presidente Proloco Regionale, Giacomo Paglietti, Museo Archeologico Villanovaforru, Tore Cocco, percorso tra nuraghi e tombe dei giganti, Gianluca Serra, La Biodiversità del nostro territorio, Andrea Caddeo, Pres. Coop Villa Abbas. Gestione beni culturali, Matteo Castangia, Fondazione Villanovafranca. Archeologia e beni culturali Luca Puddu, Direttore Polo Museale di Sanluri e Museo Sa Corona Arrubia, Francesco Erbì, CIA Sardegna, Roberto Congia, Movimento Pastori sardi, Efisio Serra, Presidente Università della terza età – Sanluri, Tonino Murru, “Is mascareddas”. Sono invitati: Consiglieri Regionali Medio Campidano, Sindaci del territorio, Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, Assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta, Assessore all’Industria Emanuele Cani, Assessore all’Ambiente Rosanna Laconi.