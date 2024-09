San Sperate, un albero di gelso bianco per ricordare Francesca: “Condanniamo qualsiasi manifestazione di violenza contro le donne”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

San Sperate – Un albero di Gelso Bianco per ricordare Francesca: “Condanniamo, sempre e per sempre, qualsiasi manifestazione di violenza contro le donne”. L’iniziativa, avvenuta questa mattina, in memoria di Francesca Deidda, 42 anni, uccisa a maggio nella sua abitazione e rinvenuta dentro a un borsone, nelle campagne di San Priamo, due mesi dopo. “Lo abbiamo fatto presso l’area comunale sita in via Ollastu avviando così il progetto “Un albero Per..”. Nato da un’idea dell’Associazione Libera la Farfalla in collaborazione con Antas Teatro e l’Amministrazione comunale” ha espresso il sindaco Fabrizio Madeddu “proprio in quest’area si potrà richiedere l’autorizzazione per piantumare un albero in ricordo di persone che in qualche modo hanno lasciato un segno o hanno coinvolto la comunità”.

L’iniziativa fa parte della programmazione “Tottus Impari”, due giorni di mostre di pittura, fotografiche e artistiche, di iniziative che trattano le tematiche contro la violenza sulle donne e di spettacoli che hanno, nel loro insieme, come comune denominatore la solidarietà, l’impegno comune, la speranza e la riflessione verso una tematica tristemente attuale.

“È il momento di reagire e di riapropriarci della notorietà che il nostro paese merita e che ha raggiunto in questi ultimi sessanta anni per mezzo dell’arte, la cultura, l’ospitalità e la capacità di creare tantissime occasioni di scambi e confronti con chi ha trovato, in noi, cordialità e ospitalità.

San Sperate è questo.

Lo faremo ricordandoci di Francesca e condannando, sempre e per sempre, qualsiasi manifestazione di violenza contro le donne”.