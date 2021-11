Ringraziamento e trigesimo per Giuseppe Dalpadullo, domenica alle 10,30 a San Massimiliano Kolbe

Ringraziamento e Trigesimo

Giuseppe Dalpadullo

L’amata moglie Anna,i figli Fabrizio con Claudia,Cristian con Stefania e l ‘adorata nipote Ambra con Kero e i piccoli Maria e Yasha ringraziano quanti hanno preso parte al dolore ed invitano ad unirsi in preghiera nella Santa Messa in suffragio che verrà celebrata Domenica 15 Novembre alle 10.30 nella chiesa di Massimiliano Kolbe in Cagliari.

