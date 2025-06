Il giorno dedicato alla raccolta degli scarti che finisco nel secco fioccano le segnalazioni da parte dei cittadini che sono costretti a riportare dentro le buste scartate dagli operatori della Gesenu, la ditta incaricata per la gestione dei rifiuti nel territorio: “Da diverso tempo a Monserrato ci sono problemi con il ritiro dei rifiuti. Nello specifico il venerdì giorno in cui viene ritirato il secco, puntualmente gli operatori applicano il famoso bollino rosso alle buste indicandovi situazioni che non rispecchiano il vero ( tipologia di busta e rifiuto). In ogni via in particolare nel centro storico, prelevano pochissime buste, tralasciando le restanti e giustificandosi con l’ormai noto “bollino rosso”.

Dopo innumerevoli segnalazioni alla ditta Gesenu, continua il disservizio nonostante il continuo e meticoloso controllo da parte dei cittadini nel selezionare il secco” spiega un cittadino. “Si chiedono delucidazione specifiche alla ditta in questione perche è impensabile tenersi la spazzatura in casa per giorni e giorni in attesa di sapere il perché. Il venerdì Monserrato è colma di rifiuti”. La causa del mancato ritiro? “Nel secco vengono conferiti rifiuti non ammessi – spiegano le istituzioni di competenza – gli operatori hanno il dovere di controllare i sacchi prima del ritiro e, se non conformi alle norme imposte, scatta il famoso bollino rosso che impedisce il ritiro”. Una problematica non solo di Monserrato, bensì anche in altri comuni la differenziata non eseguita in modo corretto causa l’accumulo di immondizia sopra i marciapiedi e le lamentele dei cittadini che devono riportare dentro l’immondizia. “Abbiamo intenzione di avviare degli incontri in più quartieri della città con l’ausilio degli addetti ai lavori in maniera tale da spiegare bene come effettuare la raccolta differenziata, soprattutto quella del secco. Le regole sono poche ma ben precise ed è necessario rispettarle scrupolosamente”. Durante questi incontri, dunque, sarà possibile il confronto diretto con chi ha in mano il servizio affinché la raccolta differenziata venga ben eseguita a vantaggio sia dei singoli che di tutta la comunità.