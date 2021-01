Riapre al pubblico la sala lettura della Biblioteca Metropolitana

Riapre al pubblico la ‘Sala Archi’ della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu dedicata allo studio e alla lettura. Torna disponibile anche il servizio di consultazione a scaffale in tutte le biblioteche (Lussu, Ragazzi, Scienze Sociali e C.R.D.B.R.) del Sistema Bibiliotecario di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari.

La Biblioteca Lussu, che come le altre tre del Sistema è sempre rimasta operativa per il prestito e le altre attività culturali online, dopo dieci mesi di interdizione torna ad accogliere gli utenti nella sala lettura con accessi contingentati a un massimo di 30 persone e solo su prenotazione. La Sala Archi sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:45, nel pieno rispetto delle prescrizioni per il contenimento della pandemia. Le prenotazioni potranno essere effettuate per un giorno alla volta e solo il giorno precedente, dalle 9 alle 22, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’accesso al servizio di consultazione a scaffale è disponibile, sempre su prenotazione, con accessi della durata di mezz’ora per un solo utente alla volta.

La prenotazione può essere effettuata accedendo alla sezione ‘Servizi Online Prenota’ del sito e seguendo le istruzioni indicate. I servizi sono riservati agli iscritti alle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

Gli utenti che desiderino usufruire di tali servizi dovranno attenersi al pieno rispetto delle regole approvate con il protocollo interno (determina n. 86 del 20.10.2020) e di tutte le disposizioni nazionali e regionali approvate in materia di prevenzione Covid.

Le attività culturali di promozione e animazione della lettura proseguiranno in modalità online, fino a nuove disposizioni governative.