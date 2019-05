Ragno dentro la pentola a Sestu, si accende il dibattito sui social: “Di che tipo è?”

“Conoscete questo ragno? L’ho trovato dentro una pentola”. La domanda-appello, fatta sui gruppi social di Sestu con tanto di fotografia, arriva da Manuela M. L’animale è comparso all’improvviso dentro la sua abitazione, andando a “rifugiarsi” sul fondo di una delle pentole della donna. E la sua richiesta diventa virale: tutti – esperti e non – vogliono dire la loro e azzardano questa o quella ipotesi. Non dovrebbe comunque trattarsi di un ragno velenoso: e tra le risposte sembra anche prevalere una sorta di “bontà” nei confronti del piccolo animale: “Non ucciderlo ma liberalo in giardino o fuori di casa”, scrive un signore. E voi, lettori e lettrici di Cagliari Online, l’avete mai visto? Sapete di quale tipo di ragno si tratta?