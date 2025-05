La storia di Silvia, una micina di appena 6 mesi scarsi che ha vissuto l’ abbandono con i suoi fratellini, al momento è stata recuperata solo lei per essere sterilizzata.

È dolcissima, rincorreva le persone per ricevere coccole e protezioni, oggi verrà sterilizzata e dopo qualche giorno di degenza in un piccolo bagnetto, verrà rilasciata in una colonia felina col rischio di essere scacciata dai gatti del posto.

Purtroppo alternative non ce ne sono, salvo un’ adozione del cuore che consenta di poter procedere con il recupero dei fratellini.

Le adozioni devono essere responsabili e consapevoli, che garantiscano vita in sicurezza.

La micina si trova in stallo a Monserrato, per ulteriori informazioni contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

CHI L’ ADOTTA?”