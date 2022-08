Radio Zampetta Sarda: “Sos per un gattino ipovedente di due mesi, abbandonato a Monserrato”

L’ appello del cuore per un piccolo gattino ipovedente, rimasto orfano e cacciato da un terreno di Monserrato:

“Salve, sono un gattino di 2 mesi e mezzo, sono rimasto da solo perchè la mia mamma è stata investita, vivo in un terreno che è stato venduto e non mi vogliono più. Un signore mi ha curati gli occhi troppo tardi, vedo solo le ombre.Cerco una famiglia che mi possa dare affetto e una casa calda e sicura dai pericoli.”

Si cerca adozione responsabili cuore, il gattino deve vivere in un ambiente protetto dal momento che è ipovedente.

Per info +39 339 268 6352

Oppure contattate la redazione.

