Radio Zampetta Sarda, smarrito Tom a Quartu: “Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo”

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA:” SMARRITO TOM A QUARTU, AL VIA LE RICERCHE”.

L’ appello di Barbara per ritrovare il suo amato Tom: “Smarrito Tom a Quartu Sant’Elena, zona via Catalani. È un gatto grigio di 7 anni, pelo lungo, maschio castrato di kg 8 non abituato ad uscire.

Affettuoso ma sicuramente impaurito.

Qualsiasi avvistamento potete segnalare al 3465770260.