Un’asinella di nome Alba rischia il macello entro il 15 maggio. Per salvarla, Radio Zampetta Sarda e lo scrittore Gabriele Congiu hanno avviato una campagna solidale, devolvendo una cospicua parte del ricavato del libro Il Gatto che incontr-AI alla sua causa.​

Alba è descritta come una creatura dolce e indifesa, portavoce silenziosa di tante storie che meritano un finale diverso. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali, offrendo al contempo un’opportunità concreta per contribuire alla sua salvezza e per trovare un rifugio che l’ accolga con amore.

Per chi fosse disposto ad adottare Alba, si può mettere in contatto con la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp, vi ricordiamo che attualmente si trova in una stalla a pochi km da Cagliari.

I dettagli su come partecipare e sostenere la campagna sono disponibili al seguente link:

La scadenza per aderire all’iniziativa è fissata per il 15 maggio: non possiamo perdere questa battaglia. Ogni contributo può fare la differenza nella vita di Alba e ogni copia ordinata è un passo verso la sua salvezza. Non è solo un libro. È un atto d’amore. È un piccolo gesto per te, ma può fare una differenza immensa per lei.