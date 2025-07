Estate infuocata sul fronte dei recuperi, troppi abbandoni di pelosetti figli di nessuno, tra questi Giuliano vittima dell’ aggressività di alcuni gatti estremamente territoriali.

Il dolcissimo Giuliano è stato recuperato da radio zampetta sarda perché in condizioni estreme, il suo corpicino era segnato da morsi e graffi sanguinanti, conseguenza delle lotte per il territorio.

Da una settimana è in stallo, è stato sottoposto a un check-up, felv negativo e fiv positivo, trattato con antiparassitario, attualmente è sotto terapia antibiotica, le ferite sono in via di guarigione e il primo agosto verrà sterilizzato. Durante lo stallo, il dolce micio ha avuto modo di recuperare le forze e di mostrare un carattere speciale, estremamente docile, adora le coccole e le carezze, sicuramente le ha scoperte questi giorni, oltre alla dolcezza ha mostrato una propensione al dialogo, è un gran chiacchierone!

Abbiamo tempo fino al 4 agosto, giorno in cui verrà rilasciato nel territorio di appartenenza, con la speranza che non sia più vittima di lotte.

Si spera possa accadere il miracolo, una vera adozione responsabile e consapevole.

Giuliano si trova in stallo a Quartu Sant’Elena e potete conoscerlo senza impegno contattando la redazione al 348 0941 632.

POTETE PRENOTARE L’ ADOZIONE, PARTIRE IN VACANZA E AL RIENTRO PROCEDERE CON L’ INSERIMENTO.

Aiutateci con le condivisioni.

RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DEL CUORE PER IL DOLCISSIMO GIULIANO, VITTIMA DELL’ AGGRESSIVITÀ DEI GATTI DOMINANTI.