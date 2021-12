A Radio Zampetta Sarda l’appello per Buddha, si cerca il miracolo di Natale per l’adozione

Qualcuno apra il suo cuore per questo bellissimo sfortunatissimo gatto di nome Buddha. Ha circa 6 anni , castrato, purtroppo felv e la vita in strada già è difficile per un gatto sano figuriamoci per un felv. Ha avuto una bruttissima rinotracheite è stato malissimo, adesso sta superando l’ infezione e sta nettamente meglio. Si cerca stallo a pagamento ma se arriva il miracolo di Natale con una bella adozione ancora meglio.

Info +39 393 958 4627

