Radio Zampetta Sarda: 3 cuccioli vittime di randagismo a San Teodoro cercano casa

RADIO ZAMPETTA SARDA; TRE CUCCIOLI VITTIME DEL RANDAGISMO CERCANO CASA.

L’ appello di Manola da San Teodoro, inizia con una frase che va dritta al cuore, e che nonostante gli sforzi e i sacrifici fatti, ci sono situazioni che non si riesce a risolvere al meglio:

“Ho sempre cercato di tirare fuori i cani dai canili, e non portare i cani che trovavo in canile. Purtroppo questa volta ho fallito nonostante quasi 700 condivisioni questi sfigati meticetti a breve entreranno al canile. Dove di cani così è pieno, entrati cuccioli e mai adottati. Cresciuti, diventati adulti poi vecchi e poi morti senza mai aver ricevuto nulla. Forse all’ inizio penseranno di essere in un bel posto, giocheranno, sicuramente mangeranno e non finiranno sotto le auto, certo! Ma poi? Mi dispiace tanto io ho fatto di tutto, scusate. Lascio il mio contatto. I cuccioli sono a San Teodoro 3473474196. Oppure +39 347 785 7905

I cuccioli sono 3 maschietti, due bianchi e uno nero, 3 mesi, taglia media.