Quartucciu, un artigiano e uno studente in giro di notte senza motivo: segnalati dai carabinieri.

Il 03 maggio, durante la nottata a Quartu Sant’Elena, i Carabinieri del NORM della Compagnia, durante un servizio di prevenzione e di monitoraggio del rispetto delle normative vigenti per contrastare la diffusione dell’emergenza pandemica hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari: un artigiano di 34 anni e uno studente di 19 anni, venivano controllati a bordo dell’autovettura del primo, in via delle Serre di Quartucciu e non fornivano alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in loco in quell’orario.