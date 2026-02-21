Quartu Sant’Elena, premiati gli eroi in divisa che hanno salvato l’uomo finito in mare dopo un incidente stradale: lo hanno raggiunto quando era oramai lontano dalla riva e in stato di ipotermia.

Incontro informale ma caloroso per esprimere gratitudine verso chi quotidianamente si

mette al servizio della comunità. Il Sindaco Graziano Milia, alla presenza degli Ufficiali dell’Arma

direttamente responsabili, ha ricevuto oggi i carabinieri dell’equipaggio dell’Aliquota Motovedetta

che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti del provvidenziale intervento di soccorso al Poetto di

Quartu.

L’equipaggio dei Carabinieri era infatti intervenuto la settimana scorsa in occasione

dell’incidente d’auto occorso a un giovane nella rotatoria tra il lungomare del Golfo e viale Colombo. Dopo la collisione con le palme al centro dell’incrocio, allontanatosi dal veicolo, l’uomo

era infatti finito in mare e in balia delle onde. Gli uomini dell’Arma sono prontamente intervenuti in acqua per raggiungerlo e trarlo in salvo, affidandolo poi alle cure dei sanitari per un principio di

ipotermia.

Nella sede istituzionale dell’Ex Convento dei Cappuccini, il Sindaco ha incontrato oggi

l’intera squadra dei Carabinieri distintisi nell’azione: il Luogotenente Federico Fillini, Comandante

del Nucleo Subacquei di Cagliari, il Maresciallo Capo Fedele Serio, il Brigadiere Capo Claudio Loi

e il Brigadiere Capo Roberto Longoni, addetti presso l’Aliquota Motovedetta di Cagliari. Una stretta

di mano e un ringraziamento speciale per l’operato, cui ha fatto seguito la consegna della spilletta

dei 4 Mori, simbolo della Sardegna, contornata di verde, che insieme al bianco dello sfondo riprende i colori della città di Quartu.

“Un intervento provvidenziale possibile solo grazie alla grande sensibilità e al senso del dovere di questi uomini – ha commentato il Sindaco Graziano Milia -. Per la nostra comunità, ma

non solo, i Carabinieri sono un punto di riferimento importante, ma anche un supporto nelle situazioni di difficoltà. Quanto accaduto al Poetto è la dimostrazione concreta di come lo spirito di

servizio che alberga nelle forze dell’ordine sia ammirevole e garantisca al territorio un presidio

costante. Rinnovo quindi il più profondo ringraziamento a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità quartese per quanto fatto, formidabile esempio di impegno ed efficienza” ha concluso il Primo Cittadino.

Il Sindaco ha ribadito i ringraziamenti anche per la disponibilità e la collaborazione della

Compagnia quartese durante i giorni dell’emergenza dovuta al Ciclone Harry e speso parole di

soddisfazione per la costante collaborazione tra istituzioni portata avanti in questi anni,

confermando la volontà di ragionare su prossime iniziative congiunte a tutela e a vantaggio della

cittadinanza quartese.