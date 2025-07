Dopo le simulazioni, la manifestazione si sposterà in Viale Colombo, nella piazza lato Via Bonaria, dove verrà allestito uno stand informativo Bandiera Blu con materiale, cartoline e informazioni sul nostro splendido litorale. L’obiettivo è unire simbolicamente mare e città, celebrando “la sinfonia tra natura e urbanità”, in un percorso non solo geografico, ma anche culturale ed emotivo. In contemporanea, sarà presente anche un gazebo del Canile Shardana, che aderisce alla campagna contro l’abbandono degli animali: saranno presenti alcuni cani adottabili e operatori esperti pronti a fornire consigli sulla gestione e l’adozione consapevole. Un momento di sensibilizzazione importante, che rinnova il valore della solidarietà e del rispetto per ogni forma di vita. Tra le iniziative più significative della Street Art Week: •la Wall For Gaza, una parete collettiva di 30 mq, realizzata ogni giorno a partire dalle 18 con il coinvolgimento di cittadini e artisti;​ •la mostra diffusa “NON IN MIO NOME”, ospitata nelle attività commerciali del quartiere con opere i cui ricavi andranno all’Associazione Sardegna Palestina per sostenere la ricostruzione dell’ospedale Al Awda a Gaza;​ •la vendita all’asta delle opere realizzate durante i live painting, con parte del ricavato devoluto all’ASGOP, a supporto dei bambini malati e delle loro famiglie.​ Ma la Street Art Week è appena cominciata. Dopo l’entusiasmante esordio, questa sera e domani il programma si arricchisce ulteriormente con eventi da non perdere: Programma – Seconda serata: Venerdì 11 luglio Line-up musicale – Piazza del Mare Ore 19 – Ballerini Feel da Bounce Mates Klan, dalle 19 alle 20– Mistah T Selecta, dalle 20 alle 20.20 Mup & Bugone, dalle 20:25 alle 20:45 – Manuel Kresy. Dalle 20:50 alle 21:10 Essevuha, dalle 21.10-21.30 – Young Zero, dalle 21:30 alle 21:50 – Tavor, dalle 21:50 alle 22:00 – Bali, dalle 22 alle 22:20 – Ekrc, dalle 22:20 alle 22:40 – The Shot, dalle 22:40 alle 23– Funtana Beat, dalle 23 alle 23:30 – Fraks, fino alle 24 Mistah T Selecta Rojas – Via Vico 125/A dj set Puffo Cois dalle 19.30​ Malz Jazz & Art Evolution – Dalle ore 19 Martina Garau e Gianluca Tozzi, alle 19:50 – Tres Bonettes (Jazz Manouche Trio), alle 20:40 – Emilia Mulas (Choro da Ilha), alle 21:30 – Elias Lapia Trio, alle 22:30 – Amy Winehouse Tribute Band​ Live painting – Piazza del Mare. Dalle ore 18 – Mario Denotti, dalle ore 20 – Michela Meloni – dalle 19.30 locale Rojas via Vico 125/A Conan e Lorenz​ Fuori Vetrina. Dalle ore 10 – Alessandro Macciocco (Via Vespucci, 3 serrande), dalle 10 Girò (1 serranda), sempre alla stessa ora è iniziato l’abbellimento della serranda del Birrificio Mascagni (1 serranda – Conan + Lorenz), Dalle ore 15 – Yoami (2 serrande – Macro), dalle 16 – Officina Mush (2 serrande – Stefano Paynt). Dalle ore 18 – Muro Rojas (Conan e Lorenz – Live painting + DJ set)​ Prosegue la pittura collettiva dalle 18, all’altezza del secondo semaforo di viale Colombo arrivando da viale Marconi, dello spazio di 30 metri quadrati “Wall of Gaza”, dove cittadini e artisti, coordinati dal FE.NA.L.C. accompagni dal DJ set Ziani Jay.​ Programma – Terza serata: Sabato 12 luglio Line-up musicale – Piazza del Mare •Ore 19:00 – Noisy Kids Crew e il duo Glamsista​ •Ore 21:00 – Groove Fellas + DJ Puffo​ •Ore 22:10 – Epileptic Punk (1 ora)​ •Ore 23:10 – Dr. Colpa (20 minuti)​ •Ore 23:30-24:00 – DJ Puffo​ Live painting – Piazza del Mare •Ore 16:00 – Appuntamento in officina​ •Dalle ore 18 – Giaime Tedde e Mario Denotti​ Wall of Gaza – Dalle ore 18 •DJ set Ziani Jay + pittura collettiva per la Palestina​ La Street Art Week è promossa da Officine Verticali, Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, Cittadinanza Attiva OIKOS e Propositivo, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena. La giuria, composta da La Fille Bertha, Alessandro Macciocco, Valentina Vinci, Marina Brunetti (Marinetti) e Myriam Quaquero, premierà le opere più meritevoli con premi in denaro (€1000, €600, €400). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: