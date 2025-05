Domani mattina si svolgerà l’ultimo saluto nella parrocchia di Santo Stefano.

Quartu Sant’Elena dice addio a Francesco Sarritzu, 69 anni, lo storico ambulante della città: è deceduto improvvisamente, grande il dispiacere dei suoi concittadini che oggi lo piangono. Ben conosciuto da tutti perché era impossibile non notare quella bancarella posizionata lungo la via dove vendeva i gustosi prodotti del mare e della terra: una “istituzione” per chi ama il vecchio metodo del commercio, quello che oltre a prodotti di prima scelta offre anche sorrisi e qualche chiaccherata. La sua postazione in via Vittorio Emanuele ora è vuota, orfana di quell’uomo che, a modo suo ha lasciato un segno in città.