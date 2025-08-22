Quartu Sant’Elena, barca troppo vicina alle boe e ai bagnati, dalla riva c’è chi osserva e segnala il potenziale pericolo: “Perché non rispettano i margini di sicurezza?”. È accaduto questa mattina nel tratto di spiaggia in linea con i parcheggi e il capolinea del bus, alcuni bagnanti intenti a prendere il sole e a nuotare nell’acqua cristallina hanno notato una imbarcazione “troppo vicino” al confine che delimita lo spazio invalicabile per i motori. Alcuni bagnanti con il pattino e dentro l’acqua in più momenti, si sono ritrovati vicini all’imbarcazione. “Non so esattamente se fosse in regola oppure no, però a me, come ad altri, è venuto il dubbio. Anche perché non sarebbe la prima volta che si assiste a comportamenti illeciti e irrispettosi”. Il bagnante che ha inviato la segnalazione a Casteddu Online racconta che non ha fatto in tempo a chiamare le istituzioni di competenza in quanto la barca è andata via poco dopo essere stata immortalata con il cellulare.