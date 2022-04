Quartu fa incetta di milioni, sì definitivo al nuovo Poetto senz’auto e Is Arenas super sportiva

È ufficiale, i nove milioni di euro chiesti da Quartu Sant’Elena per il Poetto tutto nuovo e i campi sportivi a Is Arenas arriveranno presto nelle casse del Comune guidato dal sindaco Graziano Milia. Da Roma è arrivato l’ok definitivo, i due progetti sono stati approvati e, adesso, gli uffici sono pronti a viaggiare spediti per fare i bandi di gara. Due maxi operazioni da 12 milioni di euro, tre erano già nelle casse dell’amministrazione comunale. Con la pioggia di milioni del Pnrr non serve più andare alla ricerca di fondi, l’obbiettivo è stato raggiunto. E così, tutto illungomare sarà identico a quello di Cagliari, con passaggi obbligati per la spiaggia, corsie per ciclisti pedoni e runner e, particolarità tutta quartese, la riqualificazione della pineta che è stata utilizzata come parcheggio da chi, in estate, doveva andare al mare. I lavori saranno suddivisi per lotti, una scelta che ha già trovato l’approvazione di tutti i titolari di stabilimenti balneari e chioschi.

A Is Arenas cantiere tra un anno: sì a tante aree sportive all’aperto anche per i diversamente abili e gli atleti paralimpici, con un’area dedicata che unirà la zona più vicina allo stagno di Molentargius con la via S’Arrulloni e ping pong e basket in carrozzina che potranno essere praticati in totale sicurezza.