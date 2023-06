Quartu, barca incagliata sulla spiaggia da 8 mesi: chiodi arrugginiti e degrado vista mare

È arrivata sin lì probabilmente in seguito ad un naufragio di migranti a dicembre. Dopo qualche settimana di galleggiamento si è definitivamente arenata al Margine Rosso di Quartu la barca, lunga otto metri, arrivata via mare da chissà dove. Comune e Demanio non si decidono su chi debba spostarla e, ovviamente, smaltirla. E in otto mesi la sabbia, la salsedine, l’acqua, il sole ed il vento l’hanno quasi ridotta ad un rudere piegato su un fianco. Spuntano chiodi arrugginiti, pezzi di legno e tanto, tanto degrado. Un vero e proprio schiaffo nei confronti di tanti sardi e turisti che vogliono trascorrere qualche giorno o tutte le loro vacanze al mare.