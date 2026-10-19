Giornate di tumulti in tutta Italia per il carovita. In particolare, già da giorni in tutto il Sud Italia- in particolare Campania, Puglia e Calabria- gli autotrasportatori protestano per i rincari del gasolio, che incidono notevolmente sul loro lavoro giornaliero. Il porto di Napoli è stato bloccato, creando notevoli disagi anche per la viabilità lungo la A1 e a causa di questo sciopero soprattutto in Puglia molto supermercati sono praticamente vuoti dato che non arrivano i rifornimenti. Crisi anche per quanto riguarda la disponibilità del carburante stesso: come valutato dal segretario del sindacato Fegica, Alessandro Zavalloni, circa il 60% degli impianti sono praticamente a secco.

Intanto in corso a Palazzo Chigi il vertice sull’ordine pubblico indetto ieri dalla premier Giorgia Meloni con i Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, e quelli dell’Intelligence. In videocollegamento anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.