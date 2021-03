“Primi passi” a Monserrato, c’è tempo fino al 12 marzo per partecipare

Monserrato – “Primi Passi”: c’è tempo ancora sino al 12 marzo per partecipare alla manifestazione di interesse riservata alle strutture per l’infanzia 0-3 anni– pubbliche e private, convenzionate e non convenzionate con il Comune, ricadenti nel territorio.

Il Comune di Monserrato, guidato dal sindaco Tomaso Locci, con l’ssessora alle Politiche Sociali, Lavoro e Famiglia Tiziana Mori ha aderito all’avviso della Regione Sardegna con cui si intendono rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, tramite una complessiva revisione dell’offerta, attuata attraverso la riprogettazione dei servizi di supporto alla famiglia, consistenti nell’impostazione di programmi di didattica a distanza, finalizzati sia al sostegno genitoriale che a favore dei bambini.

Nello specifico, i servizi da rafforzare sono quelli socio-educativi che abbiano subito variazioni o rimodulazioni dell’offerta formativa ed educativa a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Ai sensi dell’Avviso RAS “Primi Passi”, i soggetti interessati possono presentare istanza per l’ottenimento di due diverse misure di interventi: Intervento 3 – Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito all’emergenza COVID-19: finalizzato ad ottenere un contributo mensile massimo di € 35,00 per ogni bambino iscritto + un contributo fisso proporzionale al numero di posti autorizzati al funzionamento, per un periodo massimo di 11 mesi a decorrere dalla data del 01 febbraio 2020, a copertura dei costi sostenuti/da sostenere per la complessiva revisione dell’offerta educativa a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento ai servizi rivolti ai bambini disabili. Intervento 8 – Supporto al mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall’emergenza COVID-19: finalizzato ad ottenere un contributo mensile massimo di € 70,00 per ogni bambino iscritto + un contributo fisso proporzionale al numero di posti autorizzati al funzionamento, per un periodo massimo di 11 mesi a decorrere dalla data del 01 febbraio 2020, a parziale copertura dei costi di gestione sostenuti/da sostenere per il mantenimento dei servizi in essere e l’adeguamento degli stessi alle esigenze imposte dalla fase 2 e delle successive esigenze organizzative scaturite dalla pandemia COVID-19.