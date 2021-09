Pinuccia è stata smarrita a Quartu: chi l’ha vista?

Abito a Quartu, in via Trento 17, è un vicolo cieco vicino alla Piazza Azuni, via Cavour, via Roma, via Caserma, via Bonaria, via Eligio Porcu, giardinetti pubblici, via Brigata Sassari, via xx Settembre e via Garibaldi.

È buona ma timida, non si è mai allontanata da casa, vi prego aiutatemi a ritrovarla, sono molto legata a lei sarebbe un dispiacere troppo grande. Chiedo la collaborazione di tutti del quartiere, controllate i vostri giardini, cortili, e chiedo anche nell’ ipotesi si fosse nascosta nel vano motore di una macchina di condividere il mio appello chiunque lo legga. Vi ringrazio per la collaborazione.

Se vedete un gatto con le caratteristiche della mia gatta chiamate a qualsiasi ora e restate con lei fino al mio arrivo al

3517886595

