Paura a Cagliari, bus contro monopattino a Pirri: travolto un giovane pakistano

Di



cagliari

Verso le 10, 30 un autobus della linea 8 del Ctm in via Santa Maria Chiara, all’altezza di via dei Tigli, ha urtato un monopattino con la fiancata. La persona alla guida del mezzo elettrico, un ragazzo di origini asiatiche, è caduto ma non ha riportato ferite.