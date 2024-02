Panda quasi nuova in vendita a 3 mila euro: truffata un’impiegata a Villacidro

Stamattina a Villacidro, a conclusione di un’attività di indagine intrapresa a seguito della denuncia querela presentata da una cinquantasettenne del luogo, impiegata, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa in concorso, una trentatreenne romana e un quarantatreenne milanese, entrambi senza fissa dimora e di fatto irreperibili.

Dalla ricostruzione dei militari è emerso che i due, con artifizi e raggiri, avevano tratto in inganno la donna, simulando sul noto sito di vendita on-line “subito.it”, la vendita di una Fiat Panda, quasi nuova, ad un prezzo particolarmente conveniente, 3000 euro. A seguito di contatti telefonici la vittima aveva effettuato più bonifici a titolo di caparra per un totale di 1850 euro, dopodiché le trattative si erano interrotte e il mezzo non era mai stato consegnato, anzi era risultato impossibile poter contattare ancora i due che si erano totalmente eclissati dal web e dall’utenza telefonica utilizzata. Sono stati individuati dai Carabinieri andando a verificare che avesse in uso quell’utenza telefonica e dove quel denaro fosse andato a finire.