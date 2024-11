Palestra nel parco, la gioia di Milia: “Bellissimo vedere tanti giovani quartesi ritrovarsi insieme per lo sport”

Il sindaco Graziano Milia entusiasta dell’inaugurazione della nuova area fitness all’aperto nel parco di via Danimarca: “Lo sport meritiaun occhio di riguardo nel percorso di rinascita di una città come Quartu, che vanta una bella tradizione agonistica ma che non aveva più strutture adeguate, al passo coi tempi, funzionali per praticarlo amatorialmente, per ambire a grandi traguardi e per offrire appuntamenti di livello”