Orrore a Torre delle Stelle, gatto ucciso e gettato tra i sacchetti dei rifiuti

Un gesto di estrema crudeltà nei confronti degli animali: molto probabilmente qualcuno ha sparato al quattro zampe, “non aveva tracce di investimento ma ho notato che possedeva 2 buchi cilindrici troppo perfetti nella zampa posteriore e anteriore come se sia stato impallinato con pistola o fucile. Hanno tentato di nasconderlo fra dei rifiuti abbandonati a bordo strada ma devi arrivarci salendo a piedi perché in dislivello” ha raccontato il proprietario del gatto. “Ciao Amico mio trampoliere acrobatico. Ti hanno tolto il tuo albero preferito e ti voglio ricordare così” sono le ultime parole di chi si è preso cura del felino. Centinaia i commenti che si sono susseguiti nel post pubblicato su facebook e che condannano fermamente l’autore di questo inspiegabile gesto: una creatura che dava nessun disturbo e che lascia tanto amaro in bocca e infinita tristezza a chi si prodiga per il benessere animale.