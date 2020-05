Nuovo look per il centro storico di Selargius: arrivano i punti luce ultra moderni con tecnologia a led. Il sindaco Gigi Concu annuncia: “Dopo alcuni giorni di lavoro, ieri abbiamo ultimato la sostituzione dell’impianto di illuminazione di piazza Maria Vergine Assunta: al posto dei vecchi lampioni, ormai obsoleti e poco efficienti, sono stati installati punti luce piu moderni e con tecnologia a led.

È il primo passo del più ampio progetto di riqualificazione del nostro centro storico, che nei prossimi giorni ci vedrà impegnati in via San Lussorio, via Gallus, via San Giuliano, via Dante, via D’Azeglio, via Pisacane, vico S’Antonio e vico Maria Vergine Assunta. L’intervento, finanziato in parte con fondi regionali e in parte con risorse comunali, prevede complessivamente la sostituzione di 130 corpi illuminanti e garantirà una maggiore illuminazione anche nelle stradine adiacenti alle aree indicate”.