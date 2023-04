Neve a Fonni, domenica delle Palme insolita in Sardegna

In genere la settimana Santa è caratterizzata dal profumo della primavera e dall’aria tiepida e gradevole che lascia spazio solo all’immaginazione di ciò che sarà l’estate, cancellando, almeno per qualche mese, il buio gelido clima invernale. Quest’anno bizzarro, invece, dopo l’illusione che il mal tempo fosse terminato, ecco la sorpresa come gli esperti meteo, d’altronde, avevano preannunciato: freddo da battere i denti, almeno nelle località più alte, che, nel corso delle prossime ore, dovrebbe raggiungere la pianura e le coste di tutta l’Isola. Insomma: un evento inaspettato e non tanto gradito, almeno per chi aveva già preparato pantaloni corti e sandali per una gita al mare. Intanto non rimane che godere dello spettacolo della natura (foto Tore Moro) che giunge da Fonni e attendere che questo “ritorno al passato” sia solo un ulteriore colpo di coda dell’inverno che proprio non si vuole arrendere per mettersi da parte definitivamente.