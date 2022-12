Natale ecologico a Villamassargia, centinaia di persone in piazza per il presepio sostenibile

A Villamassargia il presepio sostenibile realizzato coi materiali del territorio

Tra magia, ecologia e tradizione si è acceso il Natale nel paese de “S’Orthu Mannu”. Centinaia di persone hanno ammirato ieri in piazza Pilar la Capanna della Natività costruita con tronchi, paglia e muschio raccolti nelle campagne circostanti. «Un’iniziativa a sostegno dell’ambiente e delle attività economiche locali per incentivare gli acquisti a km zero», dichiara la sindaca Debora Porrà

Tra magia, ecologia e tradizione si è acceso il Natale a Villamassargia. Centinaia di persone hanno ammirato e abbracciato ieri in piazza Pilar il presepio sostenibile realizzato coi materiali del territorio. Per tanti «è il più bello in Sardegna», costruito, secondo il desiderio e il progetto culturale della sindaca Porrà e dell’amministrazione comunale, da professionalità artigianali di alto livello all’insegna dei sentimenti più autentici e lussuosi: l’amore verso il prossimo, la cura per l’ambiente e il nuovo patto tra uomo e natura, siglato per vincere la sfida della lotta all’emergenza climatica.

Un’opera stata creata, dopo uno studio attento e preciso delle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, in un’ottica di risparmio energetico, interamente con tronchi d’albero, paglia, muschio e sassi, raccolti nelle campagne circonstanti.

Le statue dei personaggi, tutte ad altezza naturale, sono state rivestite con preziosi abiti d’epoca e inserite all’interno di una scenografia illuminata da luci architetturali e d’ambiente, caratterizzata un suggestivo giardino profumato da essenze mediterranee e erbe verdissime, arricchito da morbide sabbie chiare e acque cristalline. Il tutto magistralmente disegnato dal re della cura dei prati in Sardegna Samuele Dessì. Niente plastica. Uniche concessioni alla modernità i fili delle luci e un motorino di alimentazione per il laghetto.

In piazza anche il grande albero di Natale alto 3 metri decorato con piccole bolle trasparenti cariche di neve soffice e bianca che custodiscono i pensieri e i desideri dei bambini, fortemente voluto dall’assessora alla Cultura Sara Cambula.

«Siete tutte e tutti invitati a Villamassargia a visitare un modello di Natale sostenibile», dichiara la prima cittadina Debora Porrà, «un’iniziativa a sostegno dell’ambiente e delle attività economiche locali che intendiamo supportare per incentivare gli acquisti a km zero. Per questo, nei prossimi giorni organizzeremo delle iniziative come un piccolo mercatino di Natale in piazza Pilar, cui farà da sfondo il nostro grande Presepe».

«Per la nostra società questa meravigliosa scenografia un altro grande successo», dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, le regine del wedding sardo, «già dai primi momenti dell’allestimento e dalle prime condivisioni sui social abbiamo percepito la curiosità, l’emozione e lo stupore di quanti hanno seguito la nascita e l’evoluzione del progetto di un Natale speciale diventato virale in pochissimo tempo. Non ci resta che invitare tutti ad ammirare la nostra magia di Natale che lascerà negli occhi e nel cuore di tutti un indelebile ricordo».