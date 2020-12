Natale a Monserrato, il Comune: “Una sobria e simbolica manifestazione con l’auspicio di tornare presto alla normalità”

Natale a Monserrato: “Una sobria e simbolica manifestazione con l’auspicio di ritornare al più presto alla normalità della vita quotidiana”. Una nota di luci, colori e allegria per le strade cittadine durante i giorni di festa, “altrimenti tristi, in particolare per i più piccoli, già privati di elementari libertà della vita quotidiana, per effetto del distanziamento sociale richiesto dalla pandemia” e per dare alle famiglie gli auguri di buone feste. Promosso dall’amministrazione comunale, ecco il programma dell’attività di animazione natalizia, itinerante per la città, organizzate in collaborazione con l’assessorato alla cultura e spettacolo, sport, politiche sociali: a cura dell’associazione sportiva Mirmax, questa sera sino alle 19,30 sfilerà Babbo Natale per le vie cittadine e verrà proposta una animazione itinerante per la città sino alle 18,30 a cura di Is Carrettoneris de Pauli.

Domani si replica: animazione itinerante per la città, Via Riu Mortu, Via San Gottardo, Via Giulio Cesare, dal Cimitero, Cantina sociale, via Porto Botte, dalle 16,30 alle ore 18,30 a cura de “Le fruste del Campidano”.

Il 23 sarà il turno di Babbo Natale a cavallo e della banda musicale locale.