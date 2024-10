Musei, al via il cantiere delle mega pale eoliche: dieci aerogeneratori per produrre energia pulita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Musei – Al via il cantiere delle mega pale eoliche, 10 aerogeneratori da 3.000 kW prendono forma. I comitati contro la speculazione energetica insorgono: “Purtroppo nonostante il gran parlare i cantieri avanzano alla grande”. Come accaduto a Villacidro, in località Santu Miali, i giganti del vento, una volta giunti a destinazione, in poco tempo sono stati assemblati e innalzati: ora è il turno del parco Domusnovas e Musei. Potenza complessiva 30.000 kW, eliche e componenti hanno attraversato la Ss131 poche settimane fa suscitando non poco clamore e malcontento da parte di chi, da mesi, punta il dito verso le società che hanno in mano opere e progetti in nome dell’energia green.

“Una gru gigantesca monta le componenti di una mega pala all’altezza del 38’ km della Ss130, in zona Musei” comunica il Comitato di difesa del territorio-No Tyrrhenian Link, riprendendo immagini e informazioni dal Sulcis Iglesiente ribelle.

Cresce l’attesa, intanto, per il riscontro dopo le firme depositate in Regione, quelle raccolte per la proposta di legge che mira a regolamentare l’installazione di impianti da energia rinnovabile nell’Isola: è in corso la procedura del conteggio, i comitati incalzano e attendono che dalle parole si passi ai fatti.