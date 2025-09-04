iù poveri rispetto al 2022 e meno turisti in paese, ottima affluenza, invece lungo le coste che , come il mare, si tingeranno di blu.

Il provvedimento di trasformare le soste a pagamento nel centro di Muravera era stato preso durante l’estate, scatenando reazioni e malumori da parte dei residenti e dei commercianti che avevano indicato l’iniziativa come controproducente per tutti.

Ma niente da fare: per settimane, per parcheggiare la macchina, è stato necessario pagare il tiket. Solo il 29 agosto la giunta comunale ha affrontato il problema e valutato la questione deliberando nuove norme per i parcheggi. I motivi? “Considerato che rispetto all’anno 2022, anno di redazione delle linee guida del progetto, si è registrato un cambiamento delle condizioni economiche e del flusso di utenza tale da non rendere più opportuna l’istituzione attuale delle aree di sosta a pagamento nel centro urbano di Muravera, che sono state istituite non tanto per un ritorno economico quanto per garantire un efficace ricambio della sosta,

vista la tortuosità dell’iter amministrativo per l’attuazione e nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della concessione affidata, la Giunta Comunale con delibera n. 89 del 29/08/2025 ha introdotto nuovi indirizzi al fine di: procedere all’eliminazione delle aree di sosta a pagamento previste nel centro urbano di Muravera demandando al Responsabile del servizio competente la predisposizione della modifica al contratto stipulato con la società”.

Un grande flop, insomma, ma niente è perduto: nella delibera approvata, infatti, viene indicata la volontà di “individuare e valutare nuove aree nella località costiera di Costa Rei al fine del permanere dell’equilibrio economico finanziario del servizio”.