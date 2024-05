Monserrato, Tiziana Mori cambia rotta e passa a destra: sosterrà Alberto Corda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Elezioni amministrative, il team dei candidati a sindaco si restringe: Tiziana Mori cambia rotta e passa a destra per sostenere il candidato a sindaco Alberto Corda con Alleanza Sardegna che ha coinvolto Mori e il suo gruppo Monserrato sostenibile nel progetto del candidato sindaco Alberto Corda.

Oltre a Corda, quindi, rimangono in corsa Tomaso Locci, Valentina Picciau e Efisio Sanna. “Perché questa decisione? È un accordo programmatico. Sono scesa in campo per riprendere in mano i progetti interrotti, esordivo così il 27 giugno 2023, e non ho cambiato idea, ma ho trovato chi si unirà a me nel realizzarli supportandoci a vicenda.

Il senso di responsabilità che ho sempre avuto anche quando ero Assessore a Monserrato, nonché come Dirigente di terzo settore mi porta ad anteporre gli interessi dei cittadini a tutto perché è questo che meritano, rispetto”.

“Volontà di collaborazione e sinergia tra diversi attori politici e sociali per affrontare le sfide legate al sociale, all’ambiente, alla famiglia, alla formazione e all’europrogettazione” si legge nel comunicato diffuso. La proposta di fare un “ticket” con Tiziana Mori rappresenta un’opportunità per unire le forze e sfruttare le competenze complementari di entrambi i gruppi politici. Il confronto e la collaborazione professionale nati dagli incontri precedenti possono portare a risultati positivi per la comunità di Monserrato, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio.

La decisione di Cristiano Meloni di fare il primo passo verso un’unità d’intenti è un segnale di apertura e di volontà di superare le divisioni politiche per il bene comune. Se questa collaborazione si concretizzerà, potrebbe portare a risultati significativi per la città e dimostrare che la politica può essere uno strumento efficace per affrontare le sfide locali in modo coeso e responsabile”. Rumors indicano Mori come capolista e il riferimento del Gruppo civico Monserrato sostenibile.