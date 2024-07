Monserrato, prima seduta del nuovo consiglio comunale e vecchi dissapori tra maggioranza e minoranza

Monserrato – Prima seduta ordinaria del nuovo consiglio comunale e vecchi dissapori tra maggioranza e minoranza che decide di abbandonare l’aula: inizia così il nuovo capitolo politico della città dell’hinterland cagliaritano. Dopo la nomina della giunta avvenuta il 19 luglio, oggi hanno preso ufficialmente il via gli incontri nell’aula del palazzo comunale in piazza Maria Vergine per discutere proposte, progetti e variazioni all’ordine del giorno. Esaminate, però, solo tra i membri della maggioranza dopo la decisione, da parte della minoranza di abbandonare l’aula. Il motivo? I punti da discutere, “assestamento generale bilancio di previsione” e “salvaguardia di equilibri di bilancio” per i consiglieri di opposizione avrebbero richiesto l’approfondimento attraverso le commissioni. Impossibile, però, per via delle tempistiche ridotte, come ha, tra l’altro, spiegato il presidente del consiglio Ignazio Tidu.

Per questo motivo la seduta è proseguita con i soli membri della maggioranza che hanno votato a favore dei punti inseriti all’ordine del giorno: si rinnova la contrapposizione, quindi, che aveva caratterizzato la scorsa legislatura e che preannuncia la netta presa di posizione tra i membri del consiglio che, per i prossimi 5 anni, saranno i protagonisti della politica locale.