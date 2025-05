“Ciò che non accettiamo non sono le motivazioni, legate alla par condicio in periodo referendario, bensì la tempistica. I comizi elettorali sono stati fatti due settimane fa e la richiesta della sala risale ad un mese fa”.

Si sarebbe dovuta svolgere ieri l’assemblea che vede coinvolta una parte della minoranza, Pd non partecipa, mirata a una discussione aperta e diretta con i cittadini per esporre e ascoltare problemi e soluzioni che affliggono il centro dell’hinterland cagliaritano. Ma con un giorno di preavviso lo spazio richiesto è stato negato, suscitando lo sdegno della parte proponitrice:

“Apprendiamo solo la mattina del giorno prima dell’assemblea pubblica che si deve tenere venerdì 23 Maggio, che non ci verrà concessa la sala polifunzionale.

Non si capisce come l’amministrazione possa essersi accorta, solo 2 giorni fa con successiva circolare interna che ha portato al diniego odierno della sala, che ci fosse questo problema.

Siamo fortemente contrariati per l’accaduto e chi ne risente di più sono proprio i tanti cittadini che aspettavano l’assemblea per continuare il confronto su tanti temi di Monserrato.

Chiaramente l’assemblea è solo rinviata e proseguirà il confronto coi cittadini”.