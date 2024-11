Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato, lo strano caso degli incivili che gettano i rifiuti nel cortile condominiale: “Basta, il Comune intervenga”

La denuncia dei residenti a Casteddu Online: “Vi scriviamo per denunciare una situazione che va avanti da tempo. Degli incivili continuano a buttare buste di spazzatura alla fine di Via Marconi a Monserrato, all’interno del cortile condominiale di Via Germanico 10. Come condominio abbiamo segnalato alla polizia municipale quella che ormai è una discarica abusiva, prima tramite pec e poi sollecitando telefonicamente dal mese di luglio. Non è ancora stato fatto niente per risolvere”, l’sos che finisce direttamente sul tavolo del sindaco Locci.