Monserrato, la richiesta: “Date a ogni cittadino 5 mascherine e dieci guanti usa e getta: sanificazioni gratis agli studi”. La consigliera del Pd Francesca Congiu presenta una mozione per chiedere che ai cittadini di Monserrato siano dati i sistemi di protezione necessari per la fase due. “Il giorno 4 maggio c’è stato l’inizio della FASE 2 nella lotta al covid 19- ricorda nella mozione- è stata compiuta una accurata analisi dei documenti inerenti all’attivita’ pregressa della giunta in relazione alla lotta al virus, previo accesso agli atti. Dall’esame dei documenti sono emersi interventi della Giunta non sufficienti a far fronte all’emergenza covid 19. Al fine di affrontare questa nuova fase con la maggiore efficacia possibile, è indispensabile un decisivo cambio di rotta finalizzato a garantire primariamente la sicurezza dei cittadini. Ritengo quindi indispensabile che venga disposta la fornitura di un kit al mese di numero 5 mascherine a tutti i cittadini, più 10 guanti usa e getta e che venga disposto un contributo a fondo perduto, destinato agli studi professionali e alle attività commerciali e artigianali di Monserrato, perché possano sanificare l’interno delle loro attività, oltre alla fornitura di dispenser liquido”.