Monserrato, la nuova via Cesare Cabras tra Jacarande e palme americane: al via i lavori, tra circa tre mesi verrà restituita alla città con un volto diverso. Il sindaco Tomaso Locci: “Se ci assistono le buone giornate potrebbero finire anche prima”.

Dopo mesi di proteste che hanno animato la cronaca locale, la trafficatissima via ora è occupata da ruspe e operai per risolvere il problema di buche e avvallamenti. “I lavori includeranno anche la rimozione dei pini, pericolosi perché le radici hanno sollevato l’asfato” spiega il sindaco Tomaso Locci.

“Verranno sostituiti con altrettanti bellissimi alberi che non creeranno insicurezza”.

Lavori programmati da tempo ma rinviati per recuperare fondi pubblici che, alla fine, sono arrivati dalla Regione. “Dal momento in cui abbiamo recepito i denari, la nostra squadra si è mossa subito per far partire i lavori e pensiamo di iniziare prima del previsto via Riu Mortu. Ci occuperemo anche della strada del cimitero e altre arterie cittadine verranno interessate dalla riqualificazione”.

Centinaia di migliaia di euro occorrono per il rifacimento del manto stradale deteriorato dal tempo e dal traffico oltreché dalle abbondanti piogge di questi ultimi mesi. “Abbiamo inoltre fatto richiesta di calamità naturale in seguito al ciclone Harry, i danni maggiori sono stati rilevati proprio nelle strade”.

L’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi: “Via Cesare Cabras è una delle direttrici più trafficate e vitali del Comune di Monserrato e dell’intero hinterland. L’intervento, annunciato non si limiterà a una semplice manutenzione superficiale, ma prevede il rifacimento integrale di una porzione significativa dell’asse viario, dalla rotonda di via Riu Mortu a vico Pio VII e stiamo già lavorando per reperire nuove risorse per completare l’intero tracciato. Il cantiere ha come obbiettivo quello di restituire sicurezza e decoro a un tratto stradale che negli ultimi anni ha sofferto l’usura del tempo e l’intensità del traffico veicolare. Un intervento radicale che garantirà stabilità nel lungo periodo.

Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale nel nostro piano di ammodernamento urbano, via Cesare Cabras è un asse di collegamento cruciale non solo per i residenti, ma per l’intera area vasta. Il rifacimento integrale è una risposta concreta alle necessità di sicurezza stradale e comfort per gli automobilisti e i cittadini.

​L’amministrazione ha predisposto un piano di viabilità alternativa per minimizzare i disagi. Durante le fasi più critiche del cantiere, la circolazione in direzione del tratto interessato subirà delle variazioni che verranno puntualmente indicate dalla segnaletica di cantiere e monitorate dalla Polizia Locale.

Sicuramente qualche disagio ci sarà, ma abbiamo lavorato per ridurlo al minimo.

Sono in procinto di partire il rifacimento di nuove strade cittadine e non ultima, a breve, via Riu Mortu”.